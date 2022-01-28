Газовые месторождения в Черном море освоят три турецких судна

Турция продолжает активно осваивать газовые месторождения на шельфе Черного моря. Страна планирует начать добычу черноморского газа уже к 2023 году, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В соответствующих работах будут задействованы сразу три турецких буровых судна - «Явуз» (Yavuz), «Кануни» (Kanuni) и «Фатих» (Fatih). По данным агентства «Анадолу», судна будут выполнять различные задачи на газовом месторождении «Сакарья».

Ожидается, что буровое судно «Явуз» приступит к своей миссии уже в конце марта текущего года.

Так, после того как судно «Фатих», открывшее крупнейшее газовое месторождение в Турции, завершит свою миссию по бурению, непосредственно к освоению скважин будут привлечены судна «Кануни» и «Явуз».

Процесс разделен на две части: освоение скважин нижнего и верхнего уровня. «Кануни», в частности, будет отвечать за освоение скважин нижнего уровня.

В настоящий момент судно «Фатих» ведет бурение скважины «Тюркали-7» (Türkali-7), а «Кануни» проводит глубоководное тестирование скважины «Тюркали-1».

После завершения работ на «Тюркали-7» судно «Фатих» приступит к бурению новой скважины в западной части месторождения.

Между тем при работах в Черном море Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) будет активно использовать порт Филиос.

Строительство газопровода, по которому природный газ будет поступать с месторождения, расположенного примерно в 170 км от побережья, на сушу, начнется с прибрежной зоны.

После завершения подготовки инфраструктуры в мелководной части начнется укладка труб на морское дно, начиная с глубины 50 метров в мелководной части.

Укладка труб на мелководном участке моря будет осуществляться судном Castoro 10, принадлежащим итальянской компании Saipem.