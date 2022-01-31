ВС Турции нейтрализовали четырех террористов РПК

Силы безопасности Турции ликвидировали четырех террористов РПК /YPG, готовивших на севере Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Согласно сообщению, уничтоженные боевики готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции «Источник мира».

«Наши героические коммандос нейтрализовали четырех террористов РПК / YPG, готовивших атаку в зоне проведения операции «Источник мира», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, то попытки террористов атаковать турецких военных будут и впредь получать решительный отпор.