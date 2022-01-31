ВС Турции нейтрализовали четырех террористов РПК
Силы безопасности Турции ликвидировали четырех террористов РПК /YPG, готовивших на севере Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».
Согласно сообщению, уничтоженные боевики готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции «Источник мира».
«Наши героические коммандос нейтрализовали четырех террористов РПК / YPG, готовивших атаку в зоне проведения операции «Источник мира», - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, то попытки террористов атаковать турецких военных будут и впредь получать решительный отпор.
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