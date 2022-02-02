ВВС Турции провели операцию “Зимний орел” на севере Ирака и Сирии

Турция 2 февраля 2022 04:55 (UTC+04:00)
ВВС Турции провели операцию “Зимний орел” на севере Ирака и Сирии

ВВС Турции провели воздушную операцию “Зимний орел” (Kış Kartalı) против террористов РПК/KCK/YPG в районах Дерик, Синджар и Караджак, используемых ими в качестве баз на севере Ирака и Сирии.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, нанесены удары по убежищам, схронам, пещерам, туннелям, складам боеприпасов, используемым террористами, а также по так называемым штабам и тренировочным лагерям боевиков.

Операция “Зимний орел” начата в соответствии с нормами международного права, статьей 51 Устава ООН, предусматривающей неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в рамках осуществления права на самооборону, и резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом, добавили в ведомстве.

При планировании и проведении операции, проявлена максимальная чувствительность к вопросам защиты жизни и имущества мирного населения, а также защиты окружающей среды.

Отмечается, что в ходе операции использовались в основном боеприпасы отечественного производства.

После выполнения боевого задания все самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования.

В Минобороны подчеркнули, что ВС Турции продолжат решительную борьбу с терроризмом.

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