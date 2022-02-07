В ДТП в Турции пострадали 13 человек
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шанлыурфа микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Сиверек. В результате ДТП пострадали 13 человек.
Пострадавших доставили в государственную больницу района Сиверек.
Сообщается, что состояние здоровье пострадавших удовлетворительное. По факту произошедшего ДТП начато расследование.
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