ВС Турции нейтрализовали 4 террористов на севере Ирака
В зоне проведения операции "Pençe Şimşek" на севере Ирака нейтрализовано четыре террориста РПК.
Об этом в воскресенье, 13 февраля сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Террористы нейтрализованы ударами артиллерии, отметили в ведомстве.
ВС Турции продолжают эффективную борьбу с терроризмом, следует из сообщения ведомства.
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