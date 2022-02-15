ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали 10 террористов YPG (сирийского крыла РПК) на севере Сирии.

Об этом во вторник, 15 февраля сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

При попытке совершить нападение на зону проведения операции «Щит Евфрата» нейтрализовано шесть, а на зону «Источник мира» - четыре боевика, пояснили в ведомстве.