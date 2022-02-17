Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Турция 17 февраля 2022 23:31 (UTC+04:00)
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 14 процентов, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Решение принято в четверг по итогам заседания Совета по денежной политике.

Регулятор прогнозирует начало дефляции в стране.

«К росту инфляции привели факторы, не имеющие ничего общего к экономическими реалиями страны, а также подорожание сырья и сбои в цепочке поставок. Важную роль в оздоровлении баланса текущих операций сыграют долгосрочные кредиты в национальной валюте [турецкой лире]», - сообщает регулятор.

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