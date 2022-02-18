Растет интерес граждан Азербайджана к объектам недвижимости в Турции

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана в январе 2022 года приобрели в Турции 89 объектов недвижимости, что на 21 объект больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купле-продаже недвижимости.

По его данным, в январе 2022 года в Турции были проданы 88 306 объектов недвижимости, что на 25,1 процента больше показателя аналогичного месяца 2021 года.

В отчетный период из числа иностранцев в Турции больше всего объектов недвижимости приобрели граждане Ирана (761) и Ирака (513).

Отметим, что граждане Азербайджана в 2021 году приобрели в Турции 1 517 объектов недвижимости, что на 238 объектов больше, чем в 2020 году.

(Редактор: Константин Шапиро)