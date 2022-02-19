Спецназ Турции нейтрализовал 6 террористов YPG в Сирии
Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии шестерых боевиков YPG (сирийское крыло террористов РПК).
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Террористы готовились атаковать зону проведения операции «Оливковая ветвь», но были нейтрализованы благодаря успешным действиям турецких военных.
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