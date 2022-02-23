Президенты Турции и ФРГ встретились в Дакаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Встреча состоялась на территории нового Олимпийского стадиона в столице Сенегала, Дакаре. Лидеры Турции и ФРГ приняли участие в церемонии открытия арены.

Переговоры прошли за закрытыми дверями.

С турецкой стороны на встрече присутствовали глава МИД Мевлют Чавушоглу и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.