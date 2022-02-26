Турция начала процесс эвакуации своих граждан из Украины наземным путем - Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - Турция начала процесс эвакуации своих граждан из Украины наземным путем.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам. министра, по состоянию на 12 февраля около пяти тысяч граждан уже вернулись в Турцию.
Чавушоглу касательно эвакуации оставшихся граждан Турции сказал, что принято решение об их эвакуации наземным путем.
"Подготовка к этому была проведена заранее. В то же время мы связываемся с каждым из наших граждан индивидуально по телефону. Всего в Украине находилось около 20 тысяч наших граждан, мы смогли связаться с около 16 тысячью из них", - отметил министр.
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