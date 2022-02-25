Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Украину

Национальный авиаперевозчик Турции - авиакомпания Turkish Airlines (THY) отменила все рейсы в Украину из-за закрытия воздушного пространства этой страны.

Об этом говорится в заявлении генерального директора THY Билала Экши, размещенном в социальных сетях, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Все сегодняшние рейсы в Украину отменены из-за закрытия воздушного пространства этой страны», - написал Экши.

THY осуществляет регулярные рейсы в Киев, а также города Херсон, Харьков, Львов, Николаев, Одессу и Запорожье.