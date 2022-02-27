Turkish Airlines до 1 марта приостановила полеты в и из Сочи и Минск

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в/из Сочи, Минска и Украины.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице турецкого авиаперевозчика в Twitter.

"Наши рейсы в/из Сочи, Минска и Украины до 1 марта 2022 года (включительно) отменены.

Для запросов на замену и возврат билетов вы можете обратиться в туристическое агентство, посетить наш веб-сайт или связаться с нашим колл-центром по телефону +90 850 333 0 849", - говорится в сообщении.