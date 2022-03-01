Президенты Беларуси и Турции провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - В понедельник вечером между президентами Беларуси и Турции Александром Лукашенко и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Главной темой разговора стали события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира.

"В деталях белорусский и турецкий лидеры обсудили конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались 28 февраля в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу.

Президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине, Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской.

Кроме того, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Беларуси и России.", - говорится в сообщении.