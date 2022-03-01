Турция продолжит следить за выполнением статей Конвенции Монтрё

Турция продолжает следить за выполнением статей Конвенции Монтрё, в том числе предусматривающих ограничение прохода военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сохранение Конвенции Монтрё несет пользу, и мы продолжаем работу в этом направлении. Мы продолжим реализацию 19, 20, 21 статей Конвенции Монтрё о проливах, как мы это делали до сегодняшнего дня", - заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует телеканал NTV.

Между тем накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара предупредила все прибрежные и не прибрежные страны, что не будет пропускать военные корабли через проливы Дарданеллы и Босфор. Он при этом не уточнил, когда Анкара сделала указанное предупреждение.