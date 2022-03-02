Из Украины выехали еще 2604 человека, включая граждан Азербайджан - глава МИД Турции
БАКУ /Trend/ - Турция эвакуировала из Украины группу из 2604 человек, включая граждан Азербайджана.
Как передает Trend, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей страницу в Twitter.
"Сегодня из Киева, Харькова, Одессы, Запорожья и Львова выехали еще 2604 наших братьев, включая граждан Азербайджана. Таким образом, число эвакуированных граждан достигло 8050 человек", - отметил министр.
Он добавил, что деятельность по безопасной эвакуации граждан продолжается.
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