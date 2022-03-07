Главы МИД Украины и России встретятся в Турции

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся в Турции.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, посвященной ситуации в Украине.

По его словам, оба министра подтвердили свое участие в Дипломатическом форуме в Анталье. Встреча в трехстороннем формате с участием турецкой стороны пройдет 10 марта в Анталье.

(Перевод: Фидан Мустафаева)