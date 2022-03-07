Турция и Россия могут использовать в торговле доллар, евро, рубль, золото и юань - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия могут использовать в торговле доллар, евро, рубль, золото и юань.

Об этом во время вчерашнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, Владимир Путин в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море.