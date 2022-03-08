Президенты Турции и Молдовы провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с коллегой из Молдовы Майей Санду. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Управлением по связям АП Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Состоялся обмен мнениями относительно оказания гуманитарной помощи Украине и эвакуации людей из этой страны.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция приложит все необходимые усилия для восстановления мира в Украине.

Глава турецкого государства выразил уверенность, что встреча министров иностранных дел Украины и России, которая состоится в четверг в рамках Дипфорума в Анталье с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, поможет преодолеть важный порог на пути к установлению мира в Украине.