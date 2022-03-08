Президенты Турции и Молдовы провели телефонный разговор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с коллегой из Молдовы Майей Санду. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Управлением по связям АП Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Состоялся обмен мнениями относительно оказания гуманитарной помощи Украине и эвакуации людей из этой страны.
Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция приложит все необходимые усилия для восстановления мира в Украине.
Глава турецкого государства выразил уверенность, что встреча министров иностранных дел Украины и России, которая состоится в четверг в рамках Дипфорума в Анталье с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, поможет преодолеть важный порог на пути к установлению мира в Украине.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Использование термина «Нагорный Карабах» Минобороны России является провокацией, которая служит обострению ситуации в регионе - комментарий
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Instagram размещена публикация по случаю 8 Марта (ФОТО)
Информация о том, что азербайджанская армия открыла огонь в направлении Ходжалы, является провокацией - минобороны
Быть красивой женщиной в опере… Какие приятные и доброжелательные люди в Баку, какая высокая культура! (ФОТО)
В результате ударов российских войск повреждены школы, родильный дом, жилые дома - очевидцы событий в Украине
Спад денежных переводов из России незначительно отразится на макроэкономических показателях Азербайджана - эксперт
В Харькове под бомбардировками российских войск разрушаются жилые массивы и архитектура - народный художник Украины (ФОТО)
Российские войска обстреливают в Украине не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру - очевидец
Президент Ильхам Алиев: Открытие транспортно-коммуникационных линий обещает большие экономические перспективы для нашего региона
Президент Ильхам Алиев: За прошедший период азербайджано-французские связи динамично развивались, сформированы отношения взаимовыгодного сотрудничества
Двусторонние связи между Францией и Азербайджаном и впредь будут укрепляться в духе дружбы и доверия - Макрон
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является государством, осуществляющим независимую политику на основе воли и интересов народа
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы азербайджанских женщин медалью “Tерегги”