Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Украине

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Об этом сообщили журналистам во вторник в российском военном ведомстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств", - отметили в ведомстве.

Предыдущие переговоры глав военных ведомстве России и Турции были проведены 1 марта. Тогда Сергей Шойгу и Хулуси Акар также обменялись мнениями по ситуации в Украине. Кроме того, обсуждалась ситуация в Ближневосточном регионе.