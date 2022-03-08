Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Украине
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Об этом сообщили журналистам во вторник в российском военном ведомстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств", - отметили в ведомстве.
Предыдущие переговоры глав военных ведомстве России и Турции были проведены 1 марта. Тогда Сергей Шойгу и Хулуси Акар также обменялись мнениями по ситуации в Украине. Кроме того, обсуждалась ситуация в Ближневосточном регионе.
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