Turkish Airlines запускает рейсы по 4 новым маршрутам, в том числе в Бухару

Национальный авиаперевозчик Турции компания Turkish Airlines (THY) запустит международные рейсы по четырем новым маршрутам. Об этом сообщил в Twitter гендиректор THY Билал Экши, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Решение принято на фоне снижения негативных последствий пандемии коронавируса.

В числе новых пунктов назначения Turkish Airlines – узбекская Бухара.

Флагман турецкой гражданской авиации будет совершать также перелеты в Сиэтл, Джубу (Южный Судан) и Тиват (Черногория).

«Наши новые маршруты: Сиэтл/США (с 27 мая), Джуба/Южный Судан (с 1 июня), Бухара/Узбекистан (с 7 июня), Тиват/Черногория (с 11 июня). Турция развивается, THY летит высоко», - написал Билал Экши в своей публикации.

С открытием новых рейсов THY будет доставлять своих пассажиров в 338 пунктов назначения в 128 странах.