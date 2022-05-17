Глава МИД Турции совершит визит в США

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправится в США с официальным визитом 16-19 мая, передает Trend со ссылкой на МИД Турции.

Ожидается, что там он проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном.

«В рамках своего визита министр Чавушоглу примет участие в совещании "Призыв к действиям в области глобальной продовольственной безопасности" на уровне министров, которое состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке под руководством госсекретаря США Энтони Блинкена 18 мая, и проведет несколько двусторонних встреч», — уточнили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Чавушоглу проведет первую встречу на уровне министров иностранных дел Стратегического механизма Турция — США с госсекретарем США Блинкеном.