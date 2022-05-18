Объем экспорта оборонпрома Турции достигнет $4 млрд в 2022 году - Исмаил Демир

Оборот сферы оборонной и аэрокосмической промышленности Турции по итогам 2021 года превысил 10 млрд долларов, достигнув допандемического уровня. Объемы новых заказов увеличилась примерно на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом - до 9 млрд долларов.

Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир на 4-й встрече оборонных компаний Турции во вторник в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу"

Демир подчеркнул, что достижения военно-промышленного комплекса Турции являются результатом систематической работы компаний и поддержки правительства. «Еще пять лет назад мы назвали бы сегодняшние показатели - несбыточными мечтами. Важно действовать с той же решимостью, и спустя 10 лет мы с легкостью войдем в число ведущих производителей вооружения в мире. Сегодня за рубежом с интересом следят за развитием оборонной промышленности Турции, и признают, что по ряду направлений мы даже меняем правила игры», - сказал он.

Демир подчеркнул, что Турция в сфере оборонной промышленности больше не рынок, а важный актор.

«Доказательством тому являются показатели экспорта. Число стран, в которые мы экспортируем оборонную продукцию, увеличилось до 170, а линейка поставок впечатляет, включая 228 наименований продукции. Еще 20 лет назад экспорт турецкого оборонпрома находился на уровне 248 млн долларов. В 2021 году мы уже зафиксировали рекордные 3,224 млрд долларов. Наша цель – довести этот показатель до 4 млрд долларов в 2022 году», - сказал он.

Демир указал, что стоимость килограмма экспортируемой продукции Турции в среднем равна 1,5 долларам, тогда как в сфере оборонной и авиационной промышленности этот показатель превышает 70 долларов. «Это свидетельствует о том, сколь важен экспорт оборонпрома. Основным условием устойчивости роста этого сектора являются поставки за рубеж», - сказал он.