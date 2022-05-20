Турция значительно увеличила экспорт химпродукции в Казахстан - министерство

БАКУ /Trend/ - В январе – апреле 2022 года Турция увеличила экспорт химпродукции в Казахстан на 43,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 50,259 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В апреле 2022 года турецкий экспорт химпродукции в Казахстан вырос на 65,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года - до 18,522 миллиона долларов.

Турция в январе - апреле 2022 года в целом увеличила экспорт химпродукции на 44,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,816 миллиарда долларов.

В апреле Турция экспортировала химпродукцию на 3,314 миллиарда долларов, что на 53 процента больше показателя апреля 2021 года.

В последние 12 месяцев (апрель 2021 - апрель 2022 годов) турецкий экспорт химпродукции составил 28,693 миллиарда долларов.