ВВС Греции нарушили воздушное пространство Турции - МИД

БАКУ /Trend/ - Турция решительно осуждает нарушения воздушного пространства страны Грецией.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Турции Танджу Билгича, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Билгич отметил, что ВВС Греции 16-17 мая нарушили воздушное пространство Турции.

"Самолеты F-16 ВВС Греции нарушили наше воздушное пространство к западу от острова Гёкчеада 16 мая и к западу от города Энез 17 мая. Наши ВВС 18 мая дали необходимый ответ на эти провокационные нарушения в соответствии с правилами взаимности и взаимодействия", - сказал пресс-секретарь МИД Турции.

«В этом контексте мы полностью отвергаем безосновательные утверждения и обвинения, выдвинутые Министерством иностранных дел Греции против нашей страны в своем заявлении от 20 мая, и мы решительно осуждаем нарушения Грецией нашего воздушного пространства", - добавил Билгич.