Турцию за четыре месяца посетило почти 9 млн туристов

Турцию в январе-апреле 2022 года посетило 8 885 876 туристов. Такие данные приводит в понедельник Министерство культуры и туризма республики, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

При этом, 7 477 047 туристов, посетивших Турцию в первые четыре месяца года, составили иностранные граждане, 1 408 829 - турецкие граждане, проживающие за рубежом.

Поток туристов в Турцию в январе-апреле вырос на 172,51 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего туристов в январе-апреле в Турцию прибыло из Германии.

Турпоток из Германии в первые четыре месяца года вырос на 339,81 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост турпотока из Болгарии в январе-апреле вырос на 325,55 процентов, из Ирана - на 236,77 процентов.

В ТОП-5 стран, на долю которых приходится наибольшее число туристов, посетивших Турцию, также вошли Россия и Великобритания.

В апреле поток туристов в Турцию вырос на 225,59 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 2 574 423 человек.

В тройку основных стран, на которых пришелся турпоток, вошли соответственно Германия, Болгария и Великобритания.

Турпоток из Германии в Турцию в прошлом месяце вырос на 630,34 процента, из Болгарии - на 442, 04 процента и из Великобритании - на 1446,83 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В ТОП-5 также вошли Иран и Россия.