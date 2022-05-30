"Турецкие авиалинии" отменили требование использования медмасок на внутренних рейсах

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Турецкие авиалинии" отменила требование об использовании медицинских масок на внутренних рейсах.

Как сообщает Trend, об этом написал гендиректор авиакомпании Билал Экши на своей странице в Twitter.

При этом он отметил, что на международных рейсах использование медмасок зависит от требований страны назначения.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил об отмене требования об использовании медицинских масок на территории страны, за исключением медучреждений.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)