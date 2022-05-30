Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине и борьбу с террористами в Сирии

Состоялся телефонный разговор президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные процессы с акцентом на войну между Россией и Украиной.

Глава турецкого государства указал на необходимость шагов по скорейшему восстановлению фундамента мира между РФ и Украиной, минимизацию негативных последствий войны, формирование атмосферы доверия между сторонами.

Эрдоган в беседе с Путиным заявил о готовности своей страны к участию в стамбульской встрече РФ, Украины и ООН по вопросу вероятного формирования мониторингового механизма.

Президент Турции выразил надежду на поддержку данной инициативы сторонами.

Касаясь ситуации в Сирии, президент Эрдоган отметил, что хотя требование по зачистке от террористов приграничных с Турцией районов Сирии было включено отдельным пунктом в договоренности от октября 2019 года, вопрос все еще остается открытым.

Президент напомнил, что террористы YPG (сирийское крыло РПК) продолжают нападения на Турцию и мирное население Сирии.

Турецкий лидер довел до сведения российского коллеги факт отсутствия в Сирии зоны, зачищенной от террористов на 30 км вглубь от границы Турции.

Эрдоган подчеркнул значимость обеспечения безопасности на данных территориях.