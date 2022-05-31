Генсек ООН признателен Турции за поддержку усилий по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признателен Турции за поддержку его усилий в связи с конфликтом в Украине, однако пока не намерен сообщать деталей планируемых договоренностей. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели сообщения со стороны Турции, информацию о телефонных переговорах. Генеральный секретарь чрезвычайно признателен Турции за поддержку в связи с ситуацией на Черном море, а также за поддержку его усилий на этом направлении", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

Представитель Гутерриша при этом отметил, что по вопросам разблокирования экспорта по Черному морю поступает много информации. "Но генеральный секретарь занимает последовательную позицию в вопросах коммуникации: мы сообщаем о поездках и достигнутых договоренностях, когда они уже состоялись", - сказал он.