Правительство Турции сменило международное название страны

БАКУ /Trend/ - Турция подала официальный запрос в ООН для изменения названия страны на иностранных языках.

Как передает Trend, об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Процесс, который мы начали под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил сегодня на имя Генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как "Türkiye". Пусть это пойдет нам на благо!", - написал Чавушоглу.

Таким образом, отныне название Turkiye («Туркийе») будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.).