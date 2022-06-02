Столтенберг призвал учесть озабоченности Анкары в сфере безопасности

Опасения Турции по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО должны быть обсуждены, в настоящее время переговоры по данному вопросу продолжаются. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, передает Trend со ссылкой "Анадолу".

В консультациях также приняли участие вице-президент США Камала Харрис и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Глава блока вновь подчеркнул, что Турция является «важным союзником НАТО».

«Когда союзник НАТО Турция озвучивает какие-либо опасения, нам следует сесть и поговорить об этом в рамках НАТО и найти общий путь. Это именно то, что мы делаем прямо сейчас. Мы находимся в тесном контакте с Анкарой и турецкой администрацией. Разговариваем с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы также ведем переговоры со Швецией и Финляндией. Вскоре мы соберем [в Брюсселе] высокопоставленных чиновников из Стокгольма, Хельсинки и Анкары», - сказал, в частности, Столтенберг.

Генсек отметил, что Турция вносит важный вклад в безопасность членов альянса и занимает стратегически важное географическое положение из-за ее соседства с такими странами, как Ирак и Сирия. «Турция сыграла ключевую роль в борьбе с ДЕАШ. В то же время он находится в близком и важном соседстве с Россией в Черном море. Вот почему нам нужно сесть и поговорить с Турцией и найти правильный путь», - пояснил он.

Генсек НАТО сообщил, что обсудил возражения Турции в связи с намерением присоединиться к блоку Хельсинки и Стокгольма с президентом США Джо Байденом. Он напомнил, что провел аналогичные консультации и с руководством других стран-членов альянса.