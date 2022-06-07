В Турции пройдут военные учения НАТО

Военные учения НАТО Ramstein Dust II-2022(RADU II-22) пройдут с 20 по 28 июня в Турции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Маневры Североатлантического альянса по развертыванию и готовности будут организованы на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье.

В турецком оборонном ведомстве уточнили, что учения будут осуществляться совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022, предоставляющими уникальную возможность обучения с точки зрения методов выполнения воздушных операций на базе в Конье.