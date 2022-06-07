Министры обороны Турции и России обсудили Сирию и Украину

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба турецкого оборонного ведомства, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Обсуждены двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности с акцентом на ситуацию в Украине и Сирии.

В ходе беседы Хулуси Акар предупредил, что на участившиеся в последнее время действия, направленные на нарушение стабильности на севере Сирии, будет дан необходимый ответ. Глава Минобороны Турции также указал на недопустимость присутствия террористов в данном регионе.

Акар подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Украине с тем, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы, восстановить мир и стабильность в регионе, а также предотвратить еще большее ухудшение гуманитарной ситуации.

Рассмотрены меры, которые могут быть приняты для безопасной транспортировки зерна, подсолнечника и другой сельскохозяйственной продукции на фоне риска глобального продовольственного кризиса.

Хулуси Акар заверил, что Турция, которая стремится оказать всевозможную поддержку в вопросе гуманитарной помощи, как и прежде готова внести свой вклад в дело мира в регионе.