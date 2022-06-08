В Турции разработали новые боеприпасы для ударных БПЛА Anka

Специалисты оборонпрома Турции расширяют спектр отечественных боеприпасов, применяемых в беспилотной авиации, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Заместитель гендиректора компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) в сфере БПЛА Омер Йылдыз сообщил агентству «Анадолу», что до сегодняшнего дня с конвейеров предприятия сошло 36 единиц беспилотников Anka, общий налет которых превысил 120 тыс. часов.

По его словам, ударные дроны турецкого производства пользуются высоким спросом за рубежом.

В рамках оборонного контракта с Тунисом, в эту страну в ближайшее время будут поставлены два последние БПЛА Anka. Беспилотные аппараты Anka для нужд Казахстана будут отправлены 20 июня.

«Заявка по тендеру на поставку БПЛА для нужд ВС Малайзии находится на стадии рассмотрения. Заявка рассматривается уже более 1,5 лет. В тендере изначально участвовали 12 компаний, остались две. Думаю, что наши шансы велики. Решение будет объявлено в августе, надеемся что в пользу беспилотников Anka», - сказал он.

Йылдыз напомнил, что Anka имеет максимальную взлетную массу 1700 кг. БПЛА взлетает автоматически, шасси складываются. Дрон, в числе прочих, оснащен системами защиты от обморожения и ударов молнии.

По словам Йылдыза, беспилотники Anka и Aksungur производства TUSAŞ могут обнаруживать мины в море с помощью радара SAR.

Вскоре с БПЛА будет возможно сбрасывать Sonobuoy - устройство, которое сбрасывается в океан и используется для сбора акустических данных, в том числе по подлодкам.

Йылдыз отметил, что специально для БПЛА Anka наряду с уже применяемыми мини-ракетами MAM-L и MAM-C, разработан более тяжелый боеприпас Kuzgun.

«Разработанный TÜBİTAK SAGE боеприпас Kuzgun с реактивным двигателем тяжелее других - весит до 100 кг. Он может нести боеголовку от 60 до 90 кг. Имеет твердотопливную двигательную установку, преодолевает гораздо большие расстояния. До конца месяца БПЛА Anka будут оснащены Kuzgun», - сказал он.