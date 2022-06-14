Название Turkish Airlines на самолетах будут писать по-турецки

Главный авиаперевозчик Турции - авиакомпания Turkish Airlines - сменит название на Türkiye Havayollar . Об этом заявил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в строй очередного спутника "Turksat 5B, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сделали символический шаг, изменив название нашей страны, которое используется на международной арене. Turkey больше нет, есть Türkiye. И отныне на фюзеляжах наших лайнеров мы не будем писать Turkish Airlines, будет Türkiye Havayollar ", - заявил президент, трансляцию выступления которого вел телеканал NTV.

Турция ранее запросила ООН изменить во всех официальных документах на иностранных языках название республики, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами. 1 июня ООН удовлетворила этот запрос. Таким образом, вместо ставшего традиционным названия Turkey на всех международных форумах и в официальных документах будет использоваться Türkiye, как она и произносится по-турецки.

Турция уже несколько лет активно занимается продвижением на мировом рынке своего имиджа и своих товаров с целью добиться максимальной узнаваемости страны как бренда и сделать его уникальным. Изменение названия государства призвано формально финализировать эту PR-кампанию Анкары.