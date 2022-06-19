Пресс-секретарь президента Турции о саммите НАТО

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО не будут иметь прогресса, если правительство Швеции не предпримет шагов, чтобы положить конец провокациям.

Как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, Калын встретился со студентами в рамках конференции Университета Хаджеттепе под девизом "Технологии, развлечения, дизайн".

Напомнив, что шведская и финская делегации прибывали в Анкару две недели назад, Калын добавил: "После этого мы четко и недвусмысленно изложили наши собственные основные принципы того, как будет проходить этот процесс, как посредством телефонной дипломатии, так и посредством обмена соответствующими документами".

Он подчеркнул, что Турция не рассматривает мадридский саммит как исторический поворотный момент в процессе вступления Швеции и Финляндии: "Если вы помните, в прошлом мы в принципе поддерживали политику открытых дверей НАТО. Но этот принцип прописан с принятием единогласных мер в рамках НАТО. Например, Греция возражала против членства Северной Македонии в течение 11 лет только из-за проблемы с названием и держала Македонию за дверью в течение 11 лет", - напомнил Ибрагим Калын.