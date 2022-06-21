Турция не обязана нести в одиночку бремя миграционного кризиса - Мустафа Шентоп

Никто не вправе ожидать того, что Турция взвалит на свои плечи все бремя миграционного кризиса. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Проблема миграции носит глобальный характер, поэтому большая несправедливость пытаться перекладывать нагрузку от этой проблемы лишь на несколько стран», - сказал Шентоп, обращаясь к участникам конференции на тему глобального миграционного кризиса, организованной усилиями Межпарламентского союза в Стамбуле.

По словам спикера, Турция подает миру пример того, как должны решаться проблемы, вызванные миграционным кризисом.

«Определенные страны с легкостью попирают фундаментальные человеческие ценности, не говоря уже о демократии и правах человека, совершают постыдные действия либо закрывают на них глаза. Я буду говорить прямо, озвучу названия этих стран. Потому что, сотрудники турецких госучреждений неоднократно сталкивались с гибелью людей (мигрантов - ред.). Это для нас очень болезненный вопрос. Мы видим, что эти страны, в том числе соседняя с нами Греция, не считают мигрантов субъектами права и закона, не колеблясь топят лодки с мигрантами. Мы видим, что они не воздерживаются от политики «насильственного выдворения» (мигрантов). Расследования, проведенное Омбудсменом Турции, выявили факты гибели мигрантов, столкнувшихся с насилием греческой стороны.На беззащитных людей наводят оружие, оставляют умирать от голода и холода», - констатировал Шентоп.

По его словам, руководство ЕС закрывает глаза на бесчеловечное обращение с нелегальными мигрантами и беженцами.

Он добавил, что для того, чтобы убедиться в этом, достаточно бросить взгляд на инциденты, происходившие с мигрантами в Средиземном море за последние годы.

К сожалению, инциденты с насильственным выдворением мигрантов, с которыми мы сталкиваемся в Европе в последние годы, стали обычной практикой, подчеркнул Шентоп.