Турция против незаконной продажи зерна Украины или любой иной продукции - Чавушоглу

Турция считает реализуемым и поддерживает план ООН по вывозу зерна из портов Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс в четверг в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, Анкара прилагает усилия к скорейшему урегулированию продовольственной проблемы.

Чавушоглу отметил, что Турция продолжает активные переговоры по данному вопросу как с Россией, так и с Украиной.

«Если в Стамбуле будет достигнута договоренность, то будет создан Мониторинговый центр, а также «зона безопасности» непосредственно за пределами вод Украины», - сказал турецкий министр.

По словам Чавушоглу, Турция стремится к конструктивной роли и прилагает усилия (для выхода из зернового кризиса). Эта проблема должна быть решена как можно скорее, подчеркнул он.

«Вместе с тем, надо учитывать ожидания России, в особенности, в вопросе судоходства и получения портовых услуг, доступа к страхованию и банковским операциям. Я сейчас говорю о судах, обеспечивающих поставки продовольствия, в том числе зерна и удобрений из России», - констатировал турецкий министр.

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности экспорта краденного из Украины зерна через порты России в различные страны, в том числе в Турцию, Чавушоглу отметил, что время от времени в СМИ озвучиваются подобного рода утверждения.

Украинская сторона также информирует Анкару по данному вопросу. «Мы со всей серьезностью рассматриваем и изучаем каждый поступающий сигнал. Информируем по данному вопросу и украинскую сторону. На самом деле мониторинг весьма прост. Для этого достаточно загрузить приложение стоимостью в 5-6 долларов. Это позволяет отслеживать судоходство, получать информацию о портах выхода судов и их грузе. Для этого не нужно быть госчиновником. Доступ к информации может получить каждый. Нужно просто загрузить на телефон или компьютер соответствующие приложения для отслеживания авиасообщения или судоходства»,- сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Анкара относимся к каждому обращению серьезно. «Турция изучает информацию о стране-производства, порте-отбытия. Мы каждый раз проверяем и подтверждаем, что продукция произведена в России. Турция не допустит незаконной торговли украинским зерном или любой иной продукцией, со стороны любой страны, в том числе России. Мы также и сами не примем эти товары. Решительная позиция Турции и ее государственных структур по этому вопросу неизменна», - сказал министр.

Лиз Трасс в свою очередь отметила, что если зерно не вывезти из портов Украины, то наступит серьезный голод.

«Зерновой кризис должен быть решен не позднее следующего месяца. В противном случае будут иметь место весьма пагубные последствия», - предупредила министр.

Трасс указала на значимость обеспечения безопасного коридора для судов с украинским зерном.