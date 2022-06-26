Анкара ожидает от Стокгольма снятия эмбарго и других ограничений касательно турецкого оборонпрома - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся заявки Швеции на членство в НАТО.

Эрдоган заявил, что Швеция должна предпринять шаги по важным для Турции фундаментальным вопросам, таким как борьба с терроризмом.

Стокгольм должен изменить свою позицию по отношению к террористической организации PKK/YPG, сказал турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что Анкара ожидает снятия эмбарго и других ограничений, касающиеся экспорта продукции оборонпрома Турции.

Анкара хочет видеть четкое и конкретное выполнение обязательств во всех вопросах, сказал он.