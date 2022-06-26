Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов - Фуат Октай

БАКУ /Trend/ - Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для того, чтобы принять их заявку на вступление в НАТО.

Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Но конкретных шагов, которые нас удовлетворили бы, еще не предпринято. До этой стадии мы пока не дошли, но если дойдем, то вопросов не будет. Говоря о конкретных шагах, мы имеем в виду борьбу с терроризмом. И сюда также входит запрещение террористической деятельности в границах этой страны", - отметил вице-президент Турции.

Октай добавил, что Турция не хочет, чтобы страны, поддерживающие террористические организации, находились в пределах границ НАТО: "Это наша позиция, а возражений против расширения НАТО у Турции нет".