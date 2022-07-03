Президент Сомали совершит официальный визит в Турцию

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд 3-5 июля совершит официальный визит в Турцию. Об этом сообщили Управлении по связям администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Визит Махмуда состоится по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и станет первым в Турцию после его переизбрания на пост президента Сомали в мае.

В ходе встреч, которые пройдут в рамках визита, во всех аспектах будут рассмотрены двусторонние отношения Анкары и Могадишо.

Стороны обсудят шаги, которые могут быть предприняты для дальнейшего развития сотрудничества, а также затронут актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.