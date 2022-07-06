Цель Турции - войти в ТОП-10 мировых экспортеров агротехники

Турция поднялась с 30-го на пятнадцатое место в мировом рейтинге экспорта агротехники. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава Совета директоров Ассоциации турецких производителей сельскохозяйственного оборудования (TARMAKBİR) Шенол Онал, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, цель турецких производителей - вхождение в десятку крупнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной техники. «Эта задача вполне достижима. Для этого достаточно преодолеть планку экспорта в 2,5 млрд долларов», - сказал Онал.

Глава TARMAKBİR напомнил, что первый плуг турецкого производства был произведен в Бурсе еще в начале 1800-х годов, а первый трактор - сошел с конвейера в Анкаре в 1950-х годах.

«На данный момент турецкая отрасль сельскохозяйственного машиностроения располагает возможностью производить всю агротехнику, необходимую стране, за рядом нескольких исключений. В развитие данного сектора вкладывались значительные инвестиции, особенно в последние годы. Министерство промышленности и технологий, а также Министерство сельского и лесного хозяйства внесли значительный вклад в развитие турецкого сектора сельскохозяйственной техники и технологий», - отметил Онал.

По его словам, благодаря инвестициям, вложенным в сектор за последние 20 лет достигнут значительный прогресс. «Если 20 лет назад объем турецкого экспорта агротехники находился на уровне 60 млн долларов, то к 2019 году эта цифра впервые преодолела планку в 1 млрд долларов. За последние 20 лет наш сектор претерпел значимые изменения. Турция поднялась с 30-го на 15-е место в мировом рейтинге по объемам экспорта агротехники. И мы не останавливаемся на достигнутом», - сказал глава TARMAKBİR.

Глава ассоциации отметил невозможность достигнуть целевых показателей экспорта с такими фразами как «мы можем, мы должны», необходимо соответствовать этим требованиям, подчеркнул Онал. «Турецкие промышленники в последнее время начали вкладывать серьезные средства в развитие технологий, однако есть ряд недостатков. Считаем, что при поддержке соответствующих ведомств в предстоящий период будет улучшена технологическая составляющая», -добавил глава Ассоциации.