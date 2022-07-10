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Анкара выразила обеспокоенность событиями в Шри-Ланке

Турция Материалы 10 июля 2022 10:41
Анкара выразила обеспокоенность событиями в Шри-Ланке

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Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность эскалацией насилия в ходе продолжающихся протестов в Шри-Ланке, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы обеспокоены событиями в Шри-Ланке и эскалацией насилия в ходе продолжающихся протестов. Мы считаем, что решение серьезных политических и экономических проблем, стоящих перед страной, лежит через общественное согласие. Мы призываем все стороны действовать сдержанно и воздерживаться от насилия», - говорится в сообщении МИД страны.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис в своей истории. Протестные акции усилились после того, как в конце марта периоды отключения электроэнергии начали достигать 13 часов в сутки.

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