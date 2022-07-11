Эрдоган обсудил с Зеленским создание "зернового коридора"

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Володимиром Зеленским, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению Управления коммуникаций президента, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с событиями в Украине и созданием безопасных коридоров в Черном море для экспорта зерна.

Президент Эрдоган заявил, что самое большое желание Турции - это мир на украинской земле.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что они продолжают работать над планом, подготовленным ООН по поставкам украинской зерновой продукции на мировой рынок.

Подчеркнув, что решение украинского кризиса в любом случае будет через дипломатию, и для этого стол переговоров должен быть открыт, Эрдоган выразил готовность предложить все виды поддержки, включая содействие и посредничество в рамках Стамбульского процессе.