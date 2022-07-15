Мы обязательно достроим великую и могущественную Турцию - Эрдоган

В своем выступлении на «Программе празднования Дня демократии и национального единства 15 июля», организованной Управлением коммуникаций президента на площади Сарачхане, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников мероприятия и председателя ПНД Девлета Бахчели, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Напомнив, что сегодня исполняется 6 лет со дня событий 15 июля, Эрдоган сказал: «В ходе этой самой неудачной попытки государственного переворота в нашей новейшей истории 252 наших братьев и сестер, отдали свои жизни, став шехидами. Преклоняем головы перед их вечной памятью».

«Подлая игра была разрушена в ночь на 15 июля»

«В течение 200 лет они каждый раз хотят поставить эту нацию на колени войнами, пораженчеством, государственным переворотом, терроризмом, политической нестабильностью, экономическим кризисом и социальными конфликтами. Но в этот раз эта коварная пьеса, поставленная под масками, им не удалась. Их удар в ночь на 15 июля пришелся в наполненную верой грудь нашего народа и разбился вдребезги. В период перестройки политических и экономических центров власти мы не позволим тем, кто хочет снова вывести нашу страну из игры. Народный альянс ночью 15 июля доказал свое единство, мы продолжим демонстрировать это и в следующем».

Президент Эрдоган добавил, что сегодня эти силы действуют сообща с террористическими организациями.

«Те, кто раздает голубые бусы членам террористических организаций, от FETO до РПК, не могут считаться политиками», - отметил оратор.

«На последнем саммите НАТО мы внесли YPG, PYD и FETO в отчеты НАТО»

Президент Реджеп Тайип Эрдоган относительно террористических организаций сказал: «Была ли FETO в международных списках террористических организаций? Ее не было. Только РПК была в списках Европейского Союза. На последнем саммите НАТО мы внесли YPG, PYD и FETO в списки террористических организаций. Мы четко сказали: "Это наша красная линия. Вы внесете FETO в список террористических организаций. Вы добавите PYD и YPG. В противном случае вы не получите от нас положительный ответ».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в продолжении сказал: «Мы будем решительно продолжать строительство великой и могущественной Турции, чтобы наша страна больше не подвергалась таким бедствиям, как 15 июля, а наш народ не подвергался угрозе порабощения. В ночь на 15 июля мы еще раз убедились, что последнее слово не за пушкой или винтовкой, а сердцем и верой».

- «Мы будем решительно продолжать строительство великой и могущественной Турции»

Президент Эрдоган добавил, что про события 15 июля можно так много рассказать, что история, которая является самым справедливым судьей и лучшей памятью, все это запишет должным образом. Как люди живущие, а не писавшие историю, мы, конечно, будем стоять на своем законном месте и согласимся с вынесенным приговором. Мы будем решительно продолжать строительство великой и могущественной Турции, чтобы наша страна впредь не подвергалась таким бедствиям, как 15 июля, а наш народ не подвергался угрозе порабощения».

Президент Эрдоган заявил, что правительство будет функционировать изо всех сил, чтобы превратить Турцию одной из 10 крупнейших экономик мира. «Мы создали мощную инфраструктуру во всех областях: начиная от образования до здравоохранения, от транспорта до энергетики, от промышленности до спорта», - добавил президент.

В заключении президент Эрдоган сказал: «Мы обязательно достроим великую и могущественную Турцию. Только так мы сможем отдать дань памяти нашим шехидам».