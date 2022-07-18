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На северо-западе Турции задержаны 123 нелегальных мигранта

Турция Материалы 18 июля 2022 07:34
На северо-западе Турции задержаны 123 нелегальных мигранта

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В провинции Кыркларели на северо-западе Турции задержаны 123 нелегальных мигранта, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Сотрудники жандармерии Турции получили сообщение о нахождении незаконных мигрантов в районах Кофчаз.

В ходе расследования стало известно, что задержанные являются гражданами Афганистана, Пакистана и Сирии.

Кроме того, арестованы шесть человек, организовавшие незаконное пересечение на территорию Турции.

По завершении соответствующих процедур беженцы были отправлены в Центр временного содержания в Пехливанкей.

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