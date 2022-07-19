Если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги, процесс будет заморожен - Эрдоган

Если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги, процесс их вступления в НАТО будет заморожен, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Эрдоган отметил, что подходы Турции к глобальным и региональным кризисам были четко подчеркнуты на саммите НАТО в Мадриде, который имел особую важность в связи с продолжающимися событиями в Украине.

Подчеркнув, что Турция выразила очень четкую и определенную позицию по реализации политики расширения НАТО в рамках чувствительности Турции, Эрдоган продолжил свое обращение следующими словами:

"После принятия условий, которые мы предложили для начала процесса членства в НАТО Швеции и Финляндии, мы поделились своим условным одобрением с государствами-членами. Я хотел бы еще раз напомнить вам, что если эти страны не примут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим процесс. Сказать что-то другое ничто нас не обязывает, пока мы находимся у власти в этой стране. Мы видим, что Швеция, в частности, не показывает искренний подход к этому вопросу. Как Турция, наша позиция по этому вопросу очень ясна, остальное они знают сами".