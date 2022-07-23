Глава минобороны Турции проведет дополнительную встречу с российским коллегой

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар проведет дополнительную встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Как передает Trend, об этом Акар заявил в эфире телеканала CNN Türk.

"Через некоторое время мы проведем дополнительную встречу с Сергеем Шойгу и нашими украинскими друзьями. Ожидаем, что они в кратчайшие сроки направят выбранный ими персонал в наш центр. Как только центр начнет функционировать, общая координация операции будет производиться отсюда", - сказал он.

Напомним, что ранее в стамбульском дворце «Долмабахче» 22 июля было подписано соглашение между Турцией, РФ, Украиной и ООН по транспортировке зерновой продукции из украинских портов.