Идет усиленная работа для скорейшего начала доставки украинского зерна - минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - В координационном центре, созданном в Стамбуле, идет усиленная работа для безопасной доставки украинского зерна в страны мира.

Как передает Trend, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

"Мы усиленно работаем в созданном в Стамбуле Совместном координационном центре для безопасной доставки зерна, ожидающего в украинских портах, в страны всего мира.

Продолжается координация между властями, чтобы первое судно, загруженное зерном, как можно скорее отправилось из украинского порта", - говорится в сообщении.