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Турция решительно осудила теракты в Сомали

Турция Материалы 28 июля 2022 05:05 (UTC +04:00)
Турция решительно осудила теракты в Сомали

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Министерство иностранных дел Турции осудил недавние теракты в Сомали, повлекшие многочисленные человеческие жертвы, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Самым решительным образом осуждаем эти гнусные террористические акты. Выражаем соболезнование родным, правительству и дружественному и братскому народу Сомали, желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в четверг.

В сомалийских городах Афгойе и Марка произошли теракты, в результате которых погибли множество людей, в том числе официальные лица.

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