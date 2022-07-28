Турция решительно осудила теракты в Сомали

Министерство иностранных дел Турции осудил недавние теракты в Сомали, повлекшие многочисленные человеческие жертвы, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Самым решительным образом осуждаем эти гнусные террористические акты. Выражаем соболезнование родным, правительству и дружественному и братскому народу Сомали, желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в четверг.

В сомалийских городах Афгойе и Марка произошли теракты, в результате которых погибли множество людей, в том числе официальные лица.